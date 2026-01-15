Desarrollo local
Impulsan la Asociación del Barrio de Santiago en Coria
La alcaldesa se reúne con el que fue presidente durante varios años y alcanzan un compromiso para reactivar el colectivo
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, se ha reunido esta semana con el que fuera presidente de la Asociación del Barrio de Santiago (Moscoso), José María Rodríguez, con el fin de trabajar en la reactivación de este colectivo del barrio de Santiago. Tras este encuentro, se alcanza un compromiso para la reactivación de su asociación, después de varios meses de trabajo y esfuerzo.
Este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa basada en el trabajo conjunto, la colaboración y el compromiso, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos del barrio. La reactivación de la asociación busca recuperar un espacio de participación y un canal de comunicación directa con el ayuntamiento. Ya trabajan en la definición de objetivos y nuevas actividades.
