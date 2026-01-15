Al gobierno municipal
Solicitan un Pacto Local que impulse el sector de la industria en Torrejoncillo
La agrupación Somos Cáceres pide una estrategia para atraer y reforzar empresas
La agrupación local de Somos Cáceres, en Torrejoncillo, ha solicitado al gobierno municipal del Partido Popular un Pacto Local por la industria «para abrir un nuevo campo de posibilidades para el municipio». Así lo expone la secretaria de Política Institucional de Somos Cáceres, Adela Augusto, que destacó que este Pacto Local «abriría un nuevo campo de posibilidades, fomentando la colaboración público - privada para acompañar y reforzar a nuestras empresas».
Augusto manifestó que con este Pacto «pretendemos que la administración sea más práctica para hacer crecer las cadenas de valor industrial que actualmente se encuentran en el pueblo o que puedan instalarse en la localidad en un futuro próximo». «Es necesaria una estrategia para el sector , que la localidad se pueda beneficiar de fondos europeos, siendo necesario más suelo industrial y la mejora de los polígonos industriales para atraer empresas», subrayó.
