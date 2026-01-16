Convocatoria
El Ayuntamiento de Gata fomenta la natalidad con nuevas ayudas para fijar población
Se concederán subvenciones tanto por los nacimientos como adopción de 2025
El Ayuntamiento de Gata sigue trabajando con el fin de evitar mayor despoblación y ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas -con un importe total de 2.500 euros-, para el fomento de la natalidad cuyos beneficiarios serán los bebés nacidos durante 2025. En concreto, podrán acogerse a estas subvenciones los progenitores, ya sean personas casadas, parejas de hecho o familias monoparentales que tengan hijos. Igualmente serán beneficiarios los adoptantes de niños de hasta 6 años.
Desde el consistorio se explicó que se ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya que, si no se cambia la tendencia, llegará un momento en que la escasa población impedirá atender unos servicios públicos adecuados y dignos. Ese es el caso del colegio público, pilar fundamental de servicios a prestarse en este municipio.
