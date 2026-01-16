El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’

El Ayuntamiento de Montehermoso pone en marcha le proyecto de esculturas denominado ‘Senderos de la Humanidad’ que en estos días se encuentra en su primera fase. Desde el consistorio se destacó que «este paseo único ofrece un espacio para la relajación y la reflexión sobre nuestra conexión con el reino animal».

El sendero arranca en la curva del ‘parquecito’ junto al Arroyo del Pez y llega hasta el merendero. En esta primera etapa, las esculturas están localizadas desde la curva al lado del puente hasta el camino que se dirige a la Fuente del Bote. Todas las impresionantes esculturas de animales han sido creadas por la artista de la zona Evangelina Antón. A lo largo de este año se instalarán más esculturas y ya pueden verse Corzo Encamado, Tejón, Águila Perdicera Vigilando, Tenca, Zorro, Ammonites y Lince Oteando.