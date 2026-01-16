Las obras de la nueva rotonda en la Ex-108 en Coria modifica el paso de vehículos

El Ayuntamiento de Coria, a través de la Policía Local, ha anunciado que se ha cortado al paso de vehículos en la carretera Ex-108, a la altura de la ITV y el Centro de Transportes, debido a la ejecución de obras en la vía con motivo de la construcción de una nueva rotonda que busca reforzar la seguridad vial en este punto. Una zona que confluyen varios servicios, así como la cooperativa del Alagón -Copal, unido a fincas particulares.

Desde la Policía Local se recomiendan precaución y utilizar rutas alternativas para evitar retenciones, al mismo tiempo que pide máxima atención a la señalización provisional instalada por el equipo de obras de la Junta de Extremadura. «Pedimos disculpas por las molestias que estas obras puedan ocasionar y agradecemos vuestra colaboración para garantizar la seguridad vial de todos», señalaron.

Entre las alternativas se encuentran la autovía Ex-A1 de Plasencia-Moraleja, o bien un camino público, aunque este presenta notables deficiencias tras las lluvias. Las obras que se están llevando a cabo en la carretera Ex-108, a la altura del punto kilométrico 87´1, avanzan a buen ritmo y se prevé que finalicen en el primer trimestre de este año 2026. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Gosadex SL.