Coria amplía el plazo hasta el día 23 de enero para inscribirse en la Marcha de BTT

La actividad se realizará el domingo día 25 y se ofrece una distancia de 44 y otra de 58 kilómetros

Varios ciclistas, durante la prueba en un año anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, ha ampliado el plazo, hasta el 23 de enero, para inscribirse en la XVIII Marcha BTT Medina Cauria 2026, una edición más de este emblemático evento que reúne a ciclistas de todas las edades y niveles para disfrutar de la naturaleza, el deporte y la compañía de amigos y familiares.

Los participantes podrán disfrutar de esta práctica en mountain-bike, por el entorno de Coria y del Valle del Alagón. La actividad permitirá combinar deporte, aventura y naturaleza.

Cada año, cientos de ciclistas se dan cita en esta actividad para recorrer los incomparables paisajes que ofrece el municipio y su entorno natural. Ya sea, que busques un desafío físico, o simplemente, disfrutar de un día de deporte en un entorno único, esta edición tiene algo para ti. Tendrá lugar el domingo 25 de enero y la hora de salida será a las 9.30 desde el Paseo de La Isla. Habrá un recorrido de 44 kilómetros y otro más largo de 58.

