Fiestas
Moraleja convoca el concurso del cartel de San Buenaventura 2026
La persona autora del diseño ganador recibirá un premio de 650 euros. El plazo para presentar los trabajos finalizará el 6 de febrero
El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado el ya tradicional concurso del cartel anunciador de San Buenaventura, Fiestas de Interés Turístico Regional, que se celebrarán del 10 al 14 de julio de 2026. El plazo para presentar las obras finalizará el 6 de febrero. La técnica será libre y el tema deberá ensalzar y plasmar la cultura y la tradición de las fiestas patronales.
La participación en el concurso está abierta a , aficionadas o profesionales, que estén interesadas en diseñar el cartel promocional de las fiestas, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de dos obras por participante. El premio para la persona autora del cartel ganador constará de 650 euros y la votación popular se realizará con una exposición pública de todas las obras.
- El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
- Calzadilla abrirá un centro de interpretación de la dehesa y el toro
- Coria cede suelo a la Junta para viviendas protegidas
- Portaje celebra su III Matanza 'Portajera' los días 17 y 19 de enero
- La Policía Local de Coria advierte del peligro de tirar cenizas en los contenedores o alrededores
- Las calles de Coria se 'iluminan' con su Cabalgata de Reyes