Moraleja convoca el concurso del cartel de San Buenaventura 2026

La persona autora del diseño ganador recibirá un premio de 650 euros. El plazo para presentar los trabajos finalizará el 6 de febrero

Uno de los actos taurinos celebrados en unas fiestas de San Buenaventura en un año anterior.

Uno de los actos taurinos celebrados en unas fiestas de San Buenaventura en un año anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado el ya tradicional concurso del cartel anunciador de San Buenaventura, Fiestas de Interés Turístico Regional, que se celebrarán del 10 al 14 de julio de 2026. El plazo para presentar las obras finalizará el 6 de febrero. La técnica será libre y el tema deberá ensalzar y plasmar la cultura y la tradición de las fiestas patronales.

La participación en el concurso está abierta a , aficionadas o profesionales, que estén interesadas en diseñar el cartel promocional de las fiestas, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de dos obras por participante. El premio para la persona autora del cartel ganador constará de 650 euros y la votación popular se realizará con una exposición pública de todas las obras.

