La Semana de la Ciencia ofrece charlas, talleres y una exposición en Coria

La Semana de la Ciencia se celebra en Coria esta semana hasta el 23 de enero con charlas, talleres y exposición para todos los públicos con el fin de acercar la ciencia a la ciudadanía de manera divulgativa y accesible. Las actividades comienzan hoy lunes día 19 a las 12.15 horas con la charla ‘La investigación científica en el campo extremeño’, con Margarita López Corrales, investigadora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. La ponencia para al alumnado del IES Alagón, mostrará cultivos extremeños.

El día 21 a las 19.00 horas, en la biblioteca municipal, tendrá lugar la charla ‘El universo en una hora’, impartida por Nicolás Cohen, directivo de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. El día 22 a las 12.00 horas, el proyecto Escala 2025 del ayuntamiento desarrollará en el parque Cadenetas el taller ‘Conoce nuestro suelo’, para niños de 3º de Educación Infantil que conocerán diferentes texturas de suelos, las plantas adecuadas para su entorno y podrán plantar semillas.

El día 23 se hará el taller ‘Buscando vida en el universo’, con Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico. También la biblioteca acoge la exposición ‘Emergencia Climática’, con creaciones de 22 ilustradores del colectivo Extrebeo.