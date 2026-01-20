Modifican ordenanza municipal
Acehúche regula los actos y el uso de la pirotecnia
Se prohíbe el lanzamiento de artificios pirotécnicos cerca de refugios de animales y áreas protegidas
El Ayuntamiento de Acehúche ha aprobado, de manera definitiva, la modificación de la ordenanza reguladora de Policía y Buen Gobierno, en concreto, en lo que afecta al asunto del lanzamiento de fuegos artificiales y actividades pirotécnicas en el municipio.
El presente capítulo tiene por objeto regular la utilización, lanzamiento y manipulación de artículos pirotécnicos dentro del término municipal de Acehúche, garantizando la seguridad pública, la protección medioambiental y la convivencia ciudadana.
El lanzamiento de cohetes, voladores, carcasas o cualquier otro artificio pirotécnico de dirección ascendente con ocasión de fiestas patronales, fiestas tradicionales de la localidad y eventos privados en el municipio requerirá autorización. Además, el uso de artículos pirotécnicos se prohíbe lanzarlos en zonas próximas a refugios de animales, zonas de anidación o áreas protegidas. Se establecen multas desde 300 hasta 3.000 euros.
