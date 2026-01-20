Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Modifican ordenanza municipal

Acehúche regula los actos y el uso de la pirotecnia

Se prohíbe el lanzamiento de artificios pirotécnicos cerca de refugios de animales y áreas protegidas

Un espectáculo de fuegos artificiales.

Un espectáculo de fuegos artificiales. / Agencia Efe

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Acehúche ha aprobado, de manera definitiva, la modificación de la ordenanza reguladora de Policía y Buen Gobierno, en concreto, en lo que afecta al asunto del lanzamiento de fuegos artificiales y actividades pirotécnicas en el municipio.

El presente capítulo tiene por objeto regular la utilización, lanzamiento y manipulación de artículos pirotécnicos dentro del término municipal de Acehúche, garantizando la seguridad pública, la protección medioambiental y la convivencia ciudadana.

El lanzamiento de cohetes, voladores, carcasas o cualquier otro artificio pirotécnico de dirección ascendente con ocasión de fiestas patronales, fiestas tradicionales de la localidad y eventos privados en el municipio requerirá autorización. Además, el uso de artículos pirotécnicos se prohíbe lanzarlos en zonas próximas a refugios de animales, zonas de anidación o áreas protegidas. Se establecen multas desde 300 hasta 3.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents