El Ayuntamiento de Aceituna aprueba 835.000 euros de las cuentas 2026

El Ayuntamiento de Aceituna ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 835.000 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 64.500 en impuestos directos; 147.250 en tasas y otros ingresos, 293.250 en transferencias corrientes, 82.000 en ingresos patrimoniales y 248.000 en transferencias de capital. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 238.158,64 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 209.009,10; transferencias corrientes 139.832,26 y para inversiones reales se destinarán 248.000 euros.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario, con Funcionarios con habilitación de carácter estatal 1 Secretario Interventor agrupada con el Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo; Personal Laboral Temporal con nueve trabajadores y cargo político con el alcalde liberado parcialmente.