Las obras de mejora de las aceras llegan al cementerio municipal en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha iniciado las obras de reforma del camino del cementerio municipal, unos trabajos que se incluyen en el proyecto ‘Pavimentaciones y asfaltados’. Este proyecto recoge actuaciones en tres lotes. Uno primero de reforma de acerados en esta zona tan transitada por todas aquellas personas que visitan diariamente el camposanto. A estos trabajos se suman los realizados hace unos meses y que llegaron a la calle Cadenetas, junto al parque que lleva el mismo nombre.

Las actuaciones continuarán en próximas semanas y según detalló el consistorio, llegarán a las calles Almanzor, travesía Alfonso VII, carretera de Montehermoso y calle Calzadilla, unos trabajos que se realizarán una vez terminen las obras del camino del Cementerio.

Todas estas obras son ejecutadas por la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales, S.L.U., por 85.985 euros (más IVA) que se costean con remanentes del ayuntamiento.

«El objetivo es la mejora y renovación de aceras en vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor accesibilidad y seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas», señalaron desde el consistorio.