El día 11
Portaje estrenará el I Dehesa Fest que unirá música y gastronomía en abril
El ayuntamiento lanza este evento haciéndolo coincidir con su romería y que contará con dj’s como Kiko Rivera, entre otros
El Ayuntamiento de Portaje ha organizado el Festival Dehesa Fest en su primera edición y que combinará música, gastronomía y convivencia. En este primer año el público podrá disfrutar de las actuaciones de Kiko Rivera, Junco, Jalezz, Iván Guisado, Koff y Alex Music el próximo 11 de abril. El alcalde, David Ramos, ha explicado que esta iniciativa se lleva a cabo coincidiendo con la celebración de la popular romería de la Virgen del Carsar en el municipio y con el único objetivo de «potenciarla».
De forma paralela, está incluido en el festival Fresnedosa Burguer, una competición novedosa que se realiza en la comarca. Siete hamburgueserías de distintos municipios de la provincia de Cáceres competirán por llevarse el galardón a la Mejor Burguer.
