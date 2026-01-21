Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata

Somos Cáceres insta a la administración la limpieza de bosques y montes de la comarca de Sierra de Gata debido al estado de abandono y dejadez en que se encuentran. Cristina Redondo, presidenta de la Comisión Agraria de dicha agrupación, manifestó que «hay que dar un paso al frente y cuidar de nuestros recursos naturales en la comarca y demostrar nuestra concienciación por el medio ambiente».

Así mismo, dijo que su formación política pide a la administración que articule medidas urgentes para paliar el estado de abandono y dejadez de los bosques y montes de Sierra de Gata. «Apostamos por el desarrollo de la industria forestal con el fin de generar empleo y riqueza y fijar población», señaló Cristina Redondo que añadió que hay que desarrollar la industria forestal en la comarca, «algo que solo será posible fomentando ayudas que permitan modernizarla porque supone riqueza para los municipios de la zona», subrayó.