Los caurienses se implican en mantener vivas las tradiciones en honor a San Sebastián

«Conocer nuestro origen, conservar y revivir nuestras tradiciones, es fundamental para mantener viva nuestra identidad». Así lo ha manifestado la alcaldesa, Almudena Domingo, durante su asistencia a los actos que se han celebrado en estos días con motivo de las fiestas en honor a San Sebastián en Coria y que han congregado a numeroso público. Del 15 al 20 de enero se ha desarrollado una amplia programación que ha incluido actos religiosos y populares arraigadas en el calendario local.

El programa de actos, organizado por la Asociación Devotos de San Sebastián, comenzó con el Triduo en honor al santo, que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de enero, con celebraciones religiosas por las tardes. El viernes 17 de enero, además del acto religioso, se celebró la tradicional hoguera de San Sebastián, uno de los momentos más emblemáticos y esperados de las fiestas. El sábado se ofició la Santa Misa, seguida de la procesión en honor al santo, que recorrió las calles de la localidad en un ambiente de recogimiento y devoción. Las fiestas llegaron a su fin ayer martes 20 de enero, Día de San Sebastián, con la celebración de la Santa Misa solemne a las 12.00 horas, poniendo el broche final a estos días de fervor y tradición, todo ello en un ambiente de convivencia.