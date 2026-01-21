Normativa definitiva
El Ayuntamiento de Torrejoncillo otorga ayudas por hijos y busca, entre otros fines, fijar población
En concreto es por nacimiento y adopción y con cuantías que van desde los 500 hasta 1.000 euros
El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha aprobado, de manera definitiva, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión de Ayudas a la Natalidad. Estas tienen como objetivo apoyar a las familias en el momento del nacimiento o adopción, contribuir a fijar población, especialmente la joven, promover la igualdad de oportunidades, garantizando que todas las familias residentes puedan acceder al apoyo en condiciones equitativas y complementar otras prestaciones y políticas públicas, actuando como instrumento local que refuerce la protección social.
Los beneficiarios deberán de estar empadronados en Torrejoncillo, con una antigüedad mínima de 2 años inmediatamente anterior al nacimiento o adopción. Las cuantías económicas a percibir van desde los 500 has los 1.000 euros en base al número de hijos y el plazo para solicitar la ayuda será de seis meses desde la fecha del nacimiento o de la resolución de adopción.
