Detienen a dos hombres por dos robos cometidos este mes en bares de Coria

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto y al Equipo ROCA, ambos de Coria, han llevado a cabo una actuación policial relacionada con dos robos con fuerza cometidos en dos establecimientos de hostelería (bares) de esta localidad. Los hechos tuvieron lugar los días 12 y 14 de enero, cuando el Equipo ROCA tuvo conocimiento de dos robos con fuerza cometidos en sendos bares, cometidos en horario nocturno y con mismo modus operandi.

En ambos casos se forzó la puerta de acceso y sustrajeron dinero de cajas registradoras y máquinas recreativas. Gracias a las pesquisas practicadas se pudo identificar a los supuestos autores: dos varones con numerosos antecedentes por delitos, especialmente por robos con fuerza. Los implicados podrían haber tenido conocimiento de que estaban siendo investigados, lo que motivó que uno de ellos se personara voluntariamente en la Guardia Civil donde entregó parte del dinero y objetos sustraídos en los dos robos. Se detuvo a un segundo implicado, lo que son dos varones de 22 y 32 años, como supuestos autores de los robos. Los daños en puertas y máquinas recreativas han supuesto un coste de reparación de 7.000 euros. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Coria.