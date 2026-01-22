‘La Mitra Roja’, de José Manuel Robledo, trata el asesinato del que fue obispo de Coria, Juan Álvarez de Castro

El escritor extremeño, José Manuel Robledo Vinagre, natural de Valverde del Fresno, ha presentado, recientemente, ‘La Mitra Roja’, su primera novela, en un acto en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Varón en Hoyos y que contó con la presencia del Obispo de la Diócesis Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

Esta publicación, según el propio autor, describe la sociedad del momento, durante la Guerra de la Independencia española, y es fruto de «un minuciosos trabajo de documentación y de una profunda pasión por rescatar la memoria del asesinado obispo de Coria, don Juan Álvarez de Castro».

Durante las obras en la iglesia de Hoyos, aparecen tumbas de la guerra de la Independencia. Surge la sospecha de que alguna podría pertenecer al citado obispo, asesinado por soldados franceses en 1809. Para descubrir la verdad, el lector viajará en el tiempo y acompañará a tres peregrinos que van a Santiago por la Ruta de la Plata y se desvían a Coria para venerar el Sagrado Mantel de la Última Cena. Su viaje los llevará hasta la casa del obispo durante los años más duros de la guerra. Un obispo que ayudó a los más necesitados y se opuso al invasor francés. Eso le costó la vida y el misterio continúa dos siglos después, ya que nunca apareció el cadáver, «a pesar de que», según el autor, «en base a los documentos de la época lo enterraron en Hoyos». Una novela que une memoria histórica y suspense.