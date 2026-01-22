La Moheda de Gata prepara numerosos actos en honor a la Virgen de Las Candelas

El municipio de La Moheda de Gata ha organizado varios actos con motivo de la celebración de las fiestas en honor a la Santísima Virgen de las Candelas el próximo 7 de febrero. Habrá una jornada intensa y variada que comenzará a las doce del mediodía con la celebración de una santa misa y dentro de la eucaristía se cantarán las coplas a la Santísima Virgen de las Candelas. Después a las 13.30 horas el público podrá degustar una gran paella acompañada de vino de honor y dulces caseros en la plaza del municipio. Todo ello amenizado con música.

Ya, a partir de las 14.30 horas le tocará el turno a la actuación de la charanga Clave de Sol , cuyos integrantes harán una recorrido por las calles y plazas. Esta amplia programación está organizada por el ayuntamiento y cuenta además con la colaboración de la asociación de mujeres, de los mayores, la Ampa, la asociación de pescadores y de la asociación jóvenes.