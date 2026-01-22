Nueva sede
El Punto de Atención Psicológica de atención a víctimas de violencia género cambia de ubicación en Coria
El servicio pasa del centro de salud a ubicarse junto a las dependencias policiales
El Ayuntamiento de Coria, a través de su concejal de Servicios Sociales y Mujer, Raúl Sánchez, ha anunciado el cambio de ubicación del Punto de Atención Psicológica para Víctimas de Violencia de Género. Este deja de prestarse en las dependencias del Centro de Salud, como se hacía hasta ahora, debido a la incorporación de una fisioterapeuta, y pasa a ubicarse en los despachos del Servicio Social de Base, junto a la Policía Local.
Este Punto presta servicio al público de lunes a viernes, en horario de mañana, concretamente, de 8.00 a 15.00 horas. El servicio «continúa ofreciendo una atención cercana, segura y confidencial para quienes lo necesiten», manifestó el edil.
En definitiva, es un servicio que se ha convertido en eslabón fundamental para las víctimas de violencia de género. Está atendido por profesionales de la psicología con acreditación o habilitación sanitaria, ofreciendo un servicio de gran profesionalidad y elevada formación.
