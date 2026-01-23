Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moraleja retoma las obras para la renovación de aceras en la avenida Pureza Canelo

Ya se realizan trabajos en esta avenida, una de las más transitadas por peatones y conductores

Una de las aceras en las que se actúa en la avenida Pureza Canelo.

Una de las aceras en las que se actúa en la avenida Pureza Canelo. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja continúa con sus trabajos de renovación de acerados y en este caso en concreto vuelven a centrarse en una de las vías más transitadas del municipio como es la avenida Pureza Canelo. En total se renovarán tres acerados durante este año. Estos trabajos, según recordó el consistorio, se paralizaron durante los días de Navidad para poder atender todos los actos programados.

Estas mejoras se suman a otras realizadas en 2025 como es el caso de la avenida Lusitania donde se instalaron semáforos con pulsador para peatones en los dos pasos de cebra de dicha vía, lo que ha mejorado notablemente la seguridad vial tanto en beneficio de los peatones como de los propios conductores. Además de reforzar en accesibilidad. Igualmente se ha mejorado la señalización vial horizontal de las avenidas Pureza Canelo, Extremadura y Lusitania.

