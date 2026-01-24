El alcalde de Calzadilla impulsa nuevos proyectos, entre estos, la nueva estación depuradora

El alcalde de Calzadilla, Alejandro Madejón, ha mantenido una reunión, recientemente, con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para abordar varios asuntos de interés para el municipio. Así lo ha dado a conocer el propio alcalde que destacó, entre estos, se incluye una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el municipio.

Igualmente, el alcalde ha transmitido al presidente de la entidad provincial la necesidad de disponer de apoyo económico para la actuación urgente que pretende mejorar la dotación eléctrica en lo que se conoce como el Olivar Hondo, necesaria para poner en marcha la Comunidad Energética. También han tratado la colaboración conjunta sobre actividades culturales y la posibilidad de la financiación provincial para un corto cinematográfico que se pretende grabar íntegramente en el pueblo. «Seguimos trabajando para que Calzadilla avance», manifestó el alcalde que agradeció la disposición del presidente de la diputación.