La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores

El municipio de Pescueza, pueblo de la comarca del Valle del Alagón, y referente en el cuidado y atención de los mayores, ha recibido la visita de una delegación de vecinos y vecinas de Monterrubio, pueblo de Segovia, interesados en conocer de cerca y de primera mano el trabajo que realiza la Asociación Amigos de Pescueza.

La Asociación Amigos de Pescueza se encarga de gestionar el Centro de Día y ofrecer servicios a los mayores en el municipio. Su labor incluye proporcionar cuidados y apoyo a personas mayores en sus hogares, fomentar actividades que permitan a los mayores mantenerse activos y participativos en su comunidad, además de organizar jornadas y eventos intergeneracionales para fomentar la participación y envejecimiento activo.