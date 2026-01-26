Un modelo referente
La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
Una delegación de Monterrubio (Segovia) se interesa por la labor de este colectivo en la gestión del centro de día y la tercera edad
El municipio de Pescueza, pueblo de la comarca del Valle del Alagón, y referente en el cuidado y atención de los mayores, ha recibido la visita de una delegación de vecinos y vecinas de Monterrubio, pueblo de Segovia, interesados en conocer de cerca y de primera mano el trabajo que realiza la Asociación Amigos de Pescueza.
La Asociación Amigos de Pescueza se encarga de gestionar el Centro de Día y ofrecer servicios a los mayores en el municipio. Su labor incluye proporcionar cuidados y apoyo a personas mayores en sus hogares, fomentar actividades que permitan a los mayores mantenerse activos y participativos en su comunidad, además de organizar jornadas y eventos intergeneracionales para fomentar la participación y envejecimiento activo.
