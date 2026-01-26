El organista Benjamin Alard abrirá el IV ‘Atrium Musicae’ en Coria el miércoles

La Catedral de Coria acogerá el acto de apertura de la IV edición del Festival de Música Clásica Atrium Musicae, una cita cultural de referencia organizada por la Fundación Atrio, que este año amplía su programación a distintos municipios de la provincia de Cáceres. El miércoles 28 de enero, a las 19.00 horas, la Catedral será el escenario del concierto inaugural a cargo del prestigioso organista francés Benjamin Alard, titular del órgano de la iglesia parisina de Saint Louis. La entrada será gratuita.

Con este concierto, Coria se suma, por primera vez, al recorrido provincial de Atrium Musicae, que en su nueva edición refuerza su vocación de acercar la música clásica a espacios patrimoniales singulares. El festival se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero y ofrecerá un total de 16 conciertos, once de ellos en Cáceres, además de actuaciones en otras ciudades y municipios como Plasencia, Trujillo y Garrovillas de Alconétar. Benjamin Alard, uno de los intérpretes más destacados de su generación en el ámbito de la música para teclado, abrirá así una programación que ha sido presentada como la más ambiciosa del festival hasta la fecha, tanto por el número de conciertos como por la proyección internacional de los artistas participantes.