La Mancomunidad Valle del Alagón da luz verde a 2,2 millones de presupuesto para 2026

La Mancomunidad de Municipios Valle del Alagón ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 2.285.269,68 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 237.465,26 euros en tasas y otros ingresos, 2.030.303,42 en transferencias corrientes y 17.500 en transferencias de capital, entre otras partidas. Por otro lado, en lo que son las cuantías destinadas a gastos, la más elevada es la de personal con 1.164.958,05 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 1.099.101,63, gastos financieros con 350, transferencias corrientes 3.360 y para inversiones reales se destinarán 17.500 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 17.500.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla formada por el personal funcionario de 1 secretario-interventor; personal fijo con 25 trabajadores y el laboral temporal con 14, más 1 presidente con dedicación parcial.