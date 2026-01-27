Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Mancomunidad Valle del Alagón da luz verde a 2,2 millones de presupuesto para 2026

Entre otras cuantías se reflejan 1,1 millones para el área de Personal y 17.500 para Inversiones Reales

Reunión de representantes de la mancomunidad, en 2025.

Nieves Agut

La Mancomunidad de Municipios Valle del Alagón ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 2.285.269,68 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 237.465,26 euros en tasas y otros ingresos, 2.030.303,42 en transferencias corrientes y 17.500 en transferencias de capital, entre otras partidas. Por otro lado, en lo que son las cuantías destinadas a gastos, la más elevada es la de personal con 1.164.958,05 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 1.099.101,63, gastos financieros con 350, transferencias corrientes 3.360 y para inversiones reales se destinarán 17.500 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 17.500.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla formada por el personal funcionario de 1 secretario-interventor; personal fijo con 25 trabajadores y el laboral temporal con 14, más 1 presidente con dedicación parcial.

