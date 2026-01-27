Concienciación
Moraleja promueve el reciclaje a través de un nuevo calendario
Está vinculado al nuevo contenedor de materia orgánica de color marrón que próximamente se instalará en calles del municipio
El Ayuntamiento de Moraleja ha promovido una nueva campaña para concienciar en reciclaje a través de unos nuevos calendarios con el lema ‘ Moraleja Recicla. Lo orgánico a su lugar’. Estos nuevos calendarios están vinculados al nuevo contenedor de materia orgánica que se instalará en los próximos meses en el municipio.
Los calendarios se pueden recoger en el consistorio y se entregarán siguiendo el padrón de basura. Los vecinos han colaborado con la cesión de fotografías.
Respecto al nuevo contenedor de materia orgánica de color marrón que se instalará, será para la recogida selectiva de residuos biodegradables. La materia orgánica generada se utiliza para la producción de biogás y fertilizantes, contribuyendo a la economía circular y reduciendo la carga en los vertederos.
