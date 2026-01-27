Las obras de la nueva rotonda junto a la ITV en Coria originan numerosas quejas

Las obras que desde hace semanas se ejecutan en la Ex-108 junto a la estación de la ITV, el centro de transportes y la cooperativa Copal en el término municipal de Coria están ocasionando numerosas quejas tanto por parte de usuarios de dicha vía como por parte del grupo municipal socialista. Unas obras que han causado el corte temporal al tráfico rodado en ese punto de la Ex-108. En un principio se ofreció como alternativa el camino que une la Ex-108 con el que va al restaurante Montesol con acceso a Coria, pero este ha tenido que cerrarse también a los vehículos, al ser un paso de tierra con el consiguiente deterioro por las lluvias registradas en estos días.

Ante esta situación, la alcaldesa, Almudena Domingo, anunció que ha trasladado su preocupación a la Junta, reconoció algunas deficiencias y anunció que ha solicitado a la Dirección General de Carreteras que replantee la viabilidad de ejecutar la obra con una apertura parcial al tráfico. Precisamente, el grupo municipal socialista ha propuesto esta opción: «Ejecutar media rotonda, mantener el tráfico por el otro carril y luego invertir el sentido. Lo que se hace en cualquier obra bien pensada», dijeron. A la espera de solución, los usuarios deben rodear 10 kilómetros más por la salida norte de la Ex-A1.