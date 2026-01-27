Abierto el plazo de inscripción
El Valle del Alagón sigue con una nueva ruta por Monfragüe con su 'Mancomunidad en Marcha'
Constará de 13 kilómetros de recorrido y se realizará el 8 de febrero
La Mancomunidad de Municipios Valle del Alagón recuerda que mantiene abierto el plazo de inscripción para la siguiente ruta del V Circuito Senderista Mancomunado 'Mancomunidad en Marcha' denominada ‘Ruta al Cielo de Monfragüe’, en Villareal de San Carlos. La distancia es de 13 kilómetros con un desnivel de 435 metros. La actividad se realizará el 8 de febrero y el plazo de inscripción finalizará el jueves 5 de febrero a las 12.00 horas.
La cuota de inscripción es de 18 euros e incluye avituallamiento, seguro y desplazamiento en autobús. Dependiendo de la participación obtenida los puntos desde donde saldrá el autobús están por determinar. Las inscripciones podrán hacerse en los ayuntamientos de los distintos municipios pertenecientes a la mancomunidad.
