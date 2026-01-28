El Área de Salud de Coria moderniza equipos del hospital y centros de salud con 1,7 millones de euros

El Área de Salud de Coria ha incorporado 22 ecógrafos de última generación, adquiridos durante el año 2025 a través del programa AMAT-I. Se trata de una renovación fundamental para la atención a los pacientes del Área de Salud de Coria, ya que los equipos de ecografía que han sido sustituidos tenían más de 20 años de antigüedad, por lo que estaban obsoletos y no contaban con la tecnología de vanguardia de la que sí disponen ahora los nuevos equipos.

En estos nuevos equipos el SES ha realizado una inversión de un millón de euros. Doce de los ecógrafos van dirigidos al Hospital Ciudad de Coria, a servicios asistenciales tan importantes como Cardiología, Partos, Urgencias o Anestesia. El resto han sido destinados a varios de los Centros de Salud del Área y a la UME 112 de Coria. Por otra parte, el SES ha invertido 497.631 euros en un nuevo TAC y mejorar así los diagnósticos. Así mismo, el servicio de Oftalmología del Área de Salud de Coria ha adquirido un nuevo microscopio quirúrgico de alto rendimiento con una inversión de 169.400 euros. También se ha puesto en funcionamiento una nueva cuna térmica de reanimación neonatal para el servicio de pediatría y neonatología y la puesta en marcha de una consulta con Neumología.