En la comarca Sierra de Gata
Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
Cada estancia guarda mobiliario original, utensilios domésticos, objetos y utensilios que hablan de formas de vivir ya casi olvidadas
En Torre de Don Miguel, un municipio de la comarca Sierra de Gata, se conserva un tesoro que merece ser conocido: una casa antigua completamente recuperada que se ha convertido en un auténtico prototipo de la vivienda tradicional serragatina. Gracias a la dedicación de Miguel Ángel Fernández, y como homenaje a su madre Teodora, hoy es posible adentrarse en un hogar que traslada all público a principios del siglo XX y a las décadas de los 50 y 60, cuando la vida cotidiana se construía desde el aprovechamiento de los recursos y una profunda conexión con el entorno.
Cada estancia guarda detalles llenos de significado: mobiliario original, utensilios domésticos, herramientas del campo y objetos que hablan de formas de vivir ya casi olvidadas. Un pequeño museo vivo que ayuda a comprender cómo eran los pueblos antiguamente, qué valores los sostenían y cómo se organizaba la vida familiar. Este espacio puede visitarse con cita previa, directamente con su propietario o a través del Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata (️ 927 19 73 73), en grupos reducidos. Un lugar imprescindible para quienes sienten curiosidad por la historia, la arquitectura tradicional y las raíces culturales de la Sierra de Gata.
