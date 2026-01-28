Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coria cierra el acceso al Paseo de la Isla y al Parque de Cadenetas por las condiciones climatológicas adversas

La Policía Local anuncia medidas preventivas en espacios públicos

El Paseo de la Isla, junto al río Alagón, tiene cerrado el acceso a vehículos.

El Paseo de la Isla, junto al río Alagón, tiene cerrado el acceso a vehículos. / Policia Local

Nieves Agut

Debido a las condiciones climatológicas adversas️ y a las fuertes ráfagas de viento previstas a lo largo del día de hoy miércoles, la Policía Local de Coria ha procedido al cierre preventivo de los siguientes espacios públicos: Paseo de la Isla y Parque de Cadenetas.

El río Alagón presenta caudal elevado, según los datos de los sistemas de vigilancia (SPIDA y Confederación Hidrográfica del Tajo), aunque recalcan que no existe riesgo para la población. La Junta de Extremadura ha activado el Nivel 0 – Prealerta del Plan INUNCAEX, lo que implica seguimiento preventivo y coordinación entre administraciones. Los servicios operativos (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales) se encuentran en vigilancia activa, sin que se hayan registrado incidencias. Esta medida se adopta por seguridad, ante el riesgo de caída de ramas, árboles u otros elementos, recalcaron desde la Policía Local. Así mismoo, solicitan la colaboración ciudadana, respetando el cierre y evitando el acceso a estas zonas hasta nuevo aviso. Todo ello, añaden, con el objetivo de «prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos».

