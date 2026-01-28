Temporal
El Ayuntamiento de Moraleja pide poner los animales de huertos en zonas seguras ante la crecida del cauce Rivera de Gata
Además ha cerrado el Puente del Chorrerón y del camino de los huertos familiares hacia el río
El Ayuntamiento de Moraleja ha recomendado que, ante la crecida del cauce de la Rivera de Gata, aquellos vecinos y vecinas que tengan animales domésticos en la zona de los huertos familiares que procedan a retirarlos a zonas seguras.
Una circunstancia complicada que vive el municipio en estas horas de la mañana y que se suma a la situación del corte de la carretera que une este municipio con el pueblo de Vegaviana, concretamente la carretera comarcal 151, justo a la altura del Arroyo Colmena. Así lo ha dado a conocer el consistorio ante la situación de las fuertes lluvias y viento que también azotan a los municipios de la comarca de la Sierra de Gata.
