El Ayuntamiento de Moraleja pide poner los animales de huertos en zonas seguras ante la crecida del cauce Rivera de Gata

Además ha cerrado el Puente del Chorrerón y del camino de los huertos familiares hacia el río

Puente Chorrerón cerrado, en Moraleja.

Puente Chorrerón cerrado, en Moraleja.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja ha recomendado que, ante la crecida del cauce de la Rivera de Gata, aquellos vecinos y vecinas que tengan animales domésticos en la zona de los huertos familiares que procedan a retirarlos a zonas seguras.

Una circunstancia complicada que vive el municipio en estas horas de la mañana y que se suma a la situación del corte de la carretera que une este municipio con el pueblo de Vegaviana, concretamente la carretera comarcal 151, justo a la altura del Arroyo Colmena. Así lo ha dado a conocer el consistorio ante la situación de las fuertes lluvias y viento que también azotan a los municipios de la comarca de la Sierra de Gata.

