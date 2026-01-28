Temporal
La Policía de Coria corta el acceso por el Camino de Rincón del Obispo
Con el objetivo de prevenir posibles accidentes o situaciones de emergencia
La Policía local de Coria ha anunciado que, debido a las condiciones climatológicas adversas y al riesgo existente, se amplían los cortes de caminos, quedando cortado también el Camino del Rincón del Obispo, pedanía cauriense. Esta medida se adopta exclusivamente por la seguridad de todos los ciudadanos y con el objetivo de prevenir posibles accidentes o situaciones de emergencia.
Desde la Policía local se pide colaboración ciudadana, evitando transitar por las zonas afectadas y respetando la señalización existente. Este corte se suma a los realizados horas antes en el Paseo de la Isla y el Parque de Cadenetas, en Coria.
