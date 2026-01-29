XXXII edición
Aceituna será sede de una jornada diocesana sobre dignidad y comunidad el día 21 de febrero
Tendrá como objetivo analizar la realidad social en la región y promover un modelo de acompañamiento
El municipio de Aceituna acogerá la XXXII edición de la Jornada Diocesana que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero, en la comarca del Valle del Alagón. Esta jornada está organizada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres que ya ha anunciado la apertura del plazo de inscripción.
Este evento se celebrará bajo el lema ‘Del Bien-ESTAR al Bien-CUIDAR’ y será un encuentro que este año contará con la ponencia de Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro de la Fundación Foessa. La jornada tiene como objetivo principal analizar la realidad social de Extremadura y promover un modelo de acompañamiento basado en la dignidad y la comunidad. La entidad invita a todo el voluntariado de la diócesis a participar en este espacio de formación y encuentro compartido.
