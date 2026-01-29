La apertura en Coria del Festival de Música Clásica Atrium Musicae atrae a más de 250 personas

Más de 250 personas, según informaron desde Fundación Atrio, asistieron al acto de apertura de la IV edición del Festival de Música Clásica Atrium Musicae, una cita cultural de referencia organizada por dicha Fundación, que este año amplía su programación a distintos municipios de la provincia de Cáceres. El programa comenzó por todo lo alto en Coria el miércoles 28 de enero, con el concierto a cargo del prestigioso organista francés Benjamin Alard, titular del órgano de la iglesia parisina de Saint Louis. Desde la organización se expresó su satisfacción por la gran asistencia de público, teniendo presente además las inclemencias del tiempo.

Con este concierto, Coria se suma, por primera vez, al recorrido provincial de Atrium Musicae, que en su nueva edición refuerza su vocación de acercar la música clásica a espacios patrimoniales singulares. El festival ofrecerá un total de 16 conciertos.