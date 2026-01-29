Organiza Fundación Atrio
La apertura en Coria del Festival de Música Clásica Atrium Musicae atrae a más de 250 personas
El concierto que ha abierto la cuarta edición ha estado a cargo del prestigioso organista francés Benjamin Alard
Más de 250 personas, según informaron desde Fundación Atrio, asistieron al acto de apertura de la IV edición del Festival de Música Clásica Atrium Musicae, una cita cultural de referencia organizada por dicha Fundación, que este año amplía su programación a distintos municipios de la provincia de Cáceres. El programa comenzó por todo lo alto en Coria el miércoles 28 de enero, con el concierto a cargo del prestigioso organista francés Benjamin Alard, titular del órgano de la iglesia parisina de Saint Louis. Desde la organización se expresó su satisfacción por la gran asistencia de público, teniendo presente además las inclemencias del tiempo.
Con este concierto, Coria se suma, por primera vez, al recorrido provincial de Atrium Musicae, que en su nueva edición refuerza su vocación de acercar la música clásica a espacios patrimoniales singulares. El festival ofrecerá un total de 16 conciertos.
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
- Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
- Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata
- Portaje estrenará el I Dehesa Fest que unirá música y gastronomía en abril con Kiko Rivera y El Junco
- Las obras de la nueva rotonda junto a la ITV en Coria originan numerosas quejas
- La Mancomunidad Valle del Alagón da luz verde a 2,2 millones de presupuesto para 2026