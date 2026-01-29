El Plan Urbanístico de Coria avanza de cara a su aprobación inicial en junio de 2026

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado lo que se denomina el avance del nuevo Plan General Municipal (PGM), un documento que establecerá las directrices del desarrollo urbanístico de la ciudad durante las próximas décadas. El documento se ha redactado con el objetivo de analizar las distintas capas de información urbanística y elaborar un diagnóstico que ha permitido definir los objetivos y los criterios generales del nuevo Plan General de la ciudad.

Para este primer diagnóstico, se ha contado con la participación de los miembros de la Comisión de Seguimiento y del Consejo Consultivo, a través de las distintas sesiones temáticas celebradas. Una vez concluida esta primera fase, y tras la recopilación de las aportaciones realizadas por la ciudadanía mediante los procesos participativos, se han redactado los documentos del Avance del Plan. La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que este plan «va a marcar el futuro de nuestra ciudad: por dónde vamos a crecer y cuáles van a ser nuestras zonas residenciales, definiendo así cómo será Coria en los próximos 20 años, señaló. Anunció además que en próximas fechas se abrirá el periodo de exposición pública y el próximo mes de junio se prevé la aprobación inicial del Plan General.