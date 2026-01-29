Portezuelo prepara su Festival Medieval de marzo en su XX aniversario

El Ayuntamiento de Portezuelo prepara una celebración por todo lo alto de su Festival Medieval que en esta edición coincide con su XX aniversario. Este evento se celebrará los días 13 y 14 de marzo y ofrecerá un intenso programa de actividades que incluirá talleres, pasacalles, representaciones, mercado artesano, muestras de cetrería, sainetes, degustaciones gratuitas, animación de calle, exposiciones, juegos medievales y exhibiciones. Cada año se ofrece como un acontecimiento que celebra la historia y cultura medievales de la localidad.