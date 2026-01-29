Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia y fiestas

Portezuelo prepara su Festival Medieval de marzo en su XX aniversario

El ayuntamiento ya trabaja en la elaboración de un intenso y atractivo programa de actividades

Participantes del festival, en una edición anterior en Portezuelo.

Participantes del festival, en una edición anterior en Portezuelo. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Portezuelo prepara una celebración por todo lo alto de su Festival Medieval que en esta edición coincide con su XX aniversario. Este evento se celebrará los días 13 y 14 de marzo y ofrecerá un intenso programa de actividades que incluirá talleres, pasacalles, representaciones, mercado artesano, muestras de cetrería, sainetes, degustaciones gratuitas, animación de calle, exposiciones, juegos medievales y exhibiciones. Cada año se ofrece como un acontecimiento que celebra la historia y cultura medievales de la localidad.

