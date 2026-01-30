Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cachorrilla acogerá una acción de capacitación digital para mayores de 65 años

Será los días, 9, 10 y 12 de febrero y los participantes podrán aprender y divertirse con lo que ofrece la realidad virtual

El proyecto IA Amparo usa inteligencia artificial para abordar desafíos.

El proyecto IA Amparo usa inteligencia artificial para abordar desafíos. / Europa press

Nieves Agut

Una actividad financiada por el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permitirá, especialmente a personas mayores de 65 años del medio rural de Cachorrilla, aprender a usar internet de forma sencilla y práctica para la vida diaria, así como todo lo que la realidad virtual puede ofrecer como es aprender, viajar y jugar, entre otras posibilidades.

Se desarrollará durante los días 9, 10 y 12 de febrero de 10.00 a 13.00 horas. Con el programa de capacitación digital IA Amparo, las personas inscritas contarán con acompañamiento personalizado y actividades dinámicas pensadas para resolver dudas y ganar confianza con la tecnología. Se impartirá en el salón de actos del ayuntamiento.

