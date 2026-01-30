Coria abre el plazo para optar al VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas

La Asociación de Jóvenes Taurinos de Coria, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria, la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas ‘Ciudad de Coria’, una cita ya consolidada dentro del calendario taurino nacional.

El certamen está dirigido a Escuelas Taurinas de toda España, que podrán inscribirse hasta un máximo de dos participantes por escuela. Asimismo, la organización contempla la posibilidad de admitir hasta dos participantes que no pertenezcan a ninguna Escuela Taurina, siempre previa solicitud. Las escuelas interesadas deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico desafiocoria@gmail.com , donde se les facilitará la correspondiente solicitud de inscripción. La presentación no garantiza la participación, ya que será la organización la encargada de seleccionar a los participantes una vez finalizado el plazo de inscripción, comunicándolo posteriormente a los interesados. El plazo límite será el 10 de febrero. Desde la Asociación Jóvenes Taurinos de Coria y el ayuntamiento se anima a las Escuelas Taurinas y a los jóvenes aspirantes a participar en este certamen que cumple su sexta edición.