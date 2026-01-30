Conectar generaciones
Montehermoso impulsa el proyecto de innovación educativa y comunitaria 'Vientos del Pueblo'
Promueve el Instituto Gabriel y Galán y colabora el ayuntamiento
El Instituto Gabriel y Galán de Montehermoso ha iniciado un proyecto de innovación educativa y comunitaria, “Vientos del Pueblo”, una iniciativa que cuenta con la colaboración del ayuntamiento. Precisamente, en esta semana se ha celebrado la primera reunión de coordinación entre el centro educativo, el ayuntamiento y @sojo.jc , quien será el encargado de realizar dos de los murales del proyecto. El objetivo de ‘Vientos del Pueblo’ es convertir Montehermoso en un ‘libro abierto’, donde cada rincón cuente una historia y conecte generaciones a través de la literatura, la tradición oral, la memoria de los mayores y el trabajo del alumnado. Un proyecto que une educación, cultura y comunidad, y que está dando sus primeros pasos.
