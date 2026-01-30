Piden al Ayuntamiento de Torrejoncillo un Plan de Movilidad Sostenible para el municipio

La agrupación local de Somos Cáceres, en Torrejoncillo, ha alertado de las carencias que existen en este municipio de la comarca del Valle del Alagón en lo que se refiere a una planificación en el ámbito de la movilidad. Sobre este asunto, Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la agrupación, dijo que «es evidente la necesidad urgente de una planificación seria y anticipada que ahora no existe». Así mismo, recordó al ayuntamiento que «es de su obligación, informar y orientar sobre los aparcamientos y no que sea el visitante el que tenga que adivinar donde puede aparcar». Finalmente, solicitan una solución y reclaman un Plan de Movilidad Sostenible y coherente tanto en el tráfico del día a día como en el transporte público.