Los ayuntamientos ya pueden pedir las ayudas del ‘Plan de Empleo’ 2026 de la diputación de Cáceres

La Diputación Provincial de Cáceres ha publicado el Plan de Empleo para la contratación de personal en las entidades locales de la provincia durante el año 2026, con una asignación de 5.000.000 euros. Este Plan se enmarca en una estrategia provincial de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación, alineada con la Agenda 2030 y el ODS 8, que promueve un empleo digno, la mejora de las competencias profesionales y la inclusión social, especialmente en los colectivos más vulnerables, en colaboración con las entidades locales.

A estas ayudas, tal y como detalla en el BOP Número 244 de 23 de diciembre, podrán acceder las entidades locales con una población inferior a los 20.000 habitantes y las entidades locales menores de la provincia cacereña. La subvención está destinada a cubrir los costes salariales derivados de contrataciones para las actividades laborales que contribuyan a reforzar servicios de proximidad -ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores-; a limpieza, desinfección y mantenimiento de infraestructuras; de apoyo a actividades relacionadas con la reactivación e innovación del sector turístico; personal informático para la mejora de la teleadministración y divulgación tecnológica entre la población. También tienen como objetivo el fortalecimiento del personal de los servicios sociales de base o servicios administrativos y auxiliares.

La financiación del Plan de Empleo es compartida, aportando la Diputación el 90% del plan y las administraciones municipales el 10% restante. Sobre la distribución de las cuantías preasignadas a cada Ayuntamiento, se componen de un importe fijo por municipio según población y otro variable, que compensa a las localidades con menor población.