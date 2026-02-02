El Carnaval 2026 de Torrejoncillo y Valdencín ofrecerá numerosos actos

El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha organizado un amplio programa de actos con motivo de las fiestas del Carnaval 2026 y que llegarán también a su pedanía, Valdencín. Por un lado, del viernes 13 al martes 17 de febrero, habrá desfiles de disfraces, pasacalles, premios, actuaciones de dj’s en la carpa municipal, actividades infantiles, pancetada, animación para los más pequeños y el popular entierro de la sardina para despedir el Carnaval. El viernes 13 se disfrazará el alumnado de colegio público Batalla de Pavia y del IESO Vía Dalmacia. El sábado 14 habrá un desfile por bares y por la tarde desfile de disfraces con premios. También un dj por la tarde y por la noche, actuación organizada por la Asociación Cultural Las Peñas de Torrejoncillo. Por otro lado, del 14 al 16 de febrero habrá actos en Valdencín para pequeños y mayores. Se celebrará un desfile con premios para los mejores disfraces tanto del sábado como del domingo.