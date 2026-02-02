Coria celebrará la III Ruta Gastronómica de la Matanza del 6 al 8 de febrero

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Turismo, ha organizado la III Ruta Gastronómica de la Matanza del 6 al 8 de febrero. Esta ruta, según el ayuntamiento, está consolidada dentro del calendario turístico y gastronómico de la ciudad que tiene como fin poner en valor el patrimonio culinario local y apoyar a la hostelería. El turismo gastronómico se ha convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes. En este contexto, la III Ruta Gastronómica de la Matanza se presenta como una herramienta estratégica para dinamizar la economía local y ofrecer al visitante una experiencia auténtica ligada a tradiciones gastronómicas de la zona.

Participan hosteleros, independientemente de su calificación o categoría: mesón, taberna, bar, cafetería, restaurante, etc., o de alojamiento, como hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Habrá distintas modalidades: Degustación de raciones, platos y menús dirigida a establecimientos que quieran ofrecer raciones, platos en su carta habitual o menús especiales durante el evento, y la III Ruta de Tapas para hosteleros en general que participarán con una única tapa de 2 euros en los siguientes horarios: viernes y sábado, de 20.00 a 23.00; y el sábado y domingo, de 12.00 a 16.00 horas.