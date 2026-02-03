Ayuntamiento
Abierto el plazo para optar a 24 solares para viviendas protección oficial en Montehermoso
Las solicitudes se pueden presentar en el registro del consistorio durante los próximos 15 días
El Ayuntamiento de Montehermoso ha abierto, desde el lunes 2 de febrero, el plazo para la presentación de solicitudes para la adquisición de los 24 solares destinados a Viviendas de Protección Oficial (VPO) incluidas en la Unidad Edificatoria (UE) 8. De esta manera, el consistorio recuerda a los vecinos y vecinas que el plazo permanecerá abierto durante 15 días hábiles. Las solicitudes se entregarán en el registro del consistorio, bien por correo ordinario o a través de la sede electrónica. El pleno del 27 de enero aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que regirá el concurso público para enajenar parcelas municipales integrantes del inventario de bienes patrimoniales y destinarlas a la autopromoción de vivienda unifamiliar protegida.
