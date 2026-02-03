Abierto el plazo para optar a 24 solares para viviendas protección oficial en Montehermoso

El Ayuntamiento de Montehermoso ha abierto, desde el lunes 2 de febrero, el plazo para la presentación de solicitudes para la adquisición de los 24 solares destinados a Viviendas de Protección Oficial (VPO) incluidas en la Unidad Edificatoria (UE) 8. De esta manera, el consistorio recuerda a los vecinos y vecinas que el plazo permanecerá abierto durante 15 días hábiles. Las solicitudes se entregarán en el registro del consistorio, bien por correo ordinario o a través de la sede electrónica. El pleno del 27 de enero aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que regirá el concurso público para enajenar parcelas municipales integrantes del inventario de bienes patrimoniales y destinarlas a la autopromoción de vivienda unifamiliar protegida.