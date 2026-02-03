Agrupación local
El grupo de Voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer intensifica sus acciones en Coria
Se reúnen con el ayuntamiento para realizar actividades conjuntas sobre sensibilización y promoción de hábitos de vida saludables
El Grupo Local de Voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Coria se ha presentado oficialmente como grupo local y ha dado a conocer su labor, propuestas y líneas de trabajo. Durante un encuentro con la alcaldesa de Coria, se ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional para seguir avanzando en acciones conjuntas de sensibilización, apoyo a pacientes oncológicos y familiares, y promoción de hábitos de vida saludables.
Además, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), el grupo de Voluntariado ha organizado diversas actividades para este mes. En concreto, el domingo día 1 se leyó un manifiesto en el partido que se jugó entre el CD Coria VS Rayo Vallecano B. Mañana día 4 se iluminarán monumentos de la ciudad en color verde, se colocará una pancarta en el balcón del ayuntamiento y se repartirán pulseras solidarias en el Centro de Salud y en el Hospital Ciudad de Coria, a cargo de los voluntarios. Además, del 6 al 15 de febrero, dos supermercados DIA participarán en la campaña ‘La compra de tu vida’, mediante la cual los clientes podrán ‘redondear’ el importe de su compra en caja y hacer una donación. El grupo recuerda que está a disposición de la ciudadanía en el hospital cauriense.
