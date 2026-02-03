El historiador Fernando Pérez López impartirá una charla en Coria sobre su estudio de la guerra de África de 1859-1860

El viernes día 6 la Biblioteca Municipal de Coria acogerá la visita de Fernando Pérez López, autor de ‘Un soldado español en la Guerra de África, 1859-1860’, ganador del Premio Arturo Barea de Investigación Cultural 2025. Este galardón reconoce estudios profundos sobre la historia cultural de la región, destacando el análisis de la primera guerra africana. A las 19.00 horas, el escritor e investigador impartirá la charla ‘Cómo hacer una investigación histórica: análisis y transcripción de un diario de la Guerra de África’. La entrada será libre.

Fernando Pérez explicará cómo se investiga este caso, cómo se trabaja su transcripción y estudio de un diario de guerra; más en concreto, de la guerra de África de 1859-1860 (primer enfrentamiento de envergadura con Marruecos), cómo transcribió el documento, cómo supo quién era su autor y y como se puede aprovechar. Su estudio se basa en el hallazgo del documento en casa de su tía, vecina de Coria.