El Ayuntamiento de Coria reforma al completo la calle García de Galarza

El Ayuntamiento de Coria ha iniciado la obra de reforma del acerado de la calle García de Galarza, una actuación incluida dentro del proyecto de pavimentación de vías públicas y destinada a mejorar la accesibilidad y la seguridad de esta vía. La alcaldesa, Almudena Domingo, ha destacado que con el comienzo de estos trabajos «se da respuesta a una necesidad evidente, ya que el acerado presentaba un notable deterioro». La intervención contempla la renovación integral del mismo para su conversión en plataforma única, manteniendo el sentido único de circulación de vehículos.

La calle contará con una banda continua de calzada de tres metros de ancho, quedando ambos laterales destinados al paso peatonal, todo ello al mismo nivel para garantizar la accesibilidad universal. Asimismo al inicio de la calle, en su sentido de entrada de vehículos, se instalará una señal de acceso a zona residencial, otorgando prioridad a los itinerarios peatonales. Para favorecer la reducción de la velocidad, se ejecutarán bandas de adoquín con una inclinación del 10 % en tres puntos de la vía. También contempla la eliminación de aparcamientos, al no disponer la calle del ancho suficiente. La obra tiene un coste de 121.815 euros y la ejecuta la empresa Andiajoa S.L.