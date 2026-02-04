Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita gastronómica

La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo

Este año se desarrollará los días 28 y 29 y habrá actividades para todos los públicos

Numeroso público, durante la feria del queso de una edición anterior.

Numeroso público, durante la feria del queso de una edición anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El municipio de Acehúche, en la comarca del Valle del Alagón, será el escenario de la XX edición de la Feria Ibérica del Queso de Cabra que se celebrará los días 28 y 29 de marzo. Una cita que se celebra cada año y que en este nueva edición celebrará dos décadas durante las cuales ha permitido mostrar, promocionar y lanzar al público la gran variedad de quesos.

Para este año, el ayuntamiento impulsará un intenso programa de actividades y que se prevé que incluyan catas comentadas, talleres para niños y concursos, todo ello animado con música. Este evento atrae a miles de amantes del queso de cabra, especialmente de la denominación de origen de Acehúche. Además, durante la feria, se presentan diversas queserías locales y de otras regiones.

