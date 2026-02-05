Ingresos y gastos
El Ayuntamiento de Holguera aprueba 724.000 euros del presupuesto para el año 2026
Entre las partidas más elevadas se reflejan la de Personal con casi 336.000 euros y para Inversiones Reales se destinarán 83.962
El Ayuntamiento de Holguera ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 724.789 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 149.500 en impuestos directos; otros 5.150 en indirectos; 136.160 en tasas y otros ingresos, 354.079 en transferencias corrientes, 10.400 en ingresos patrimoniales y 69.500 en transferencias de capital. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 335.198 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 234.575, gastos financieros con 3.200, transferencias corrientes 61.350 y para inversiones reales se destinarán 83.962 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 6.504. Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario de 3 trabajadores; personal fijo 2; laboral temporal 7; y laboral temporal programas subvenciones, un total de 8.
