¿Qué hace una investigadora del CSIC en Etiopía?: Coria te lo explica
La biblioteca municipal de Coria acerca la historia, la tecnología y la ciencia con charlas
Programa actividades para los días 6, 9 y 25 de febrero como ponencias sobre la Guerra de África, una iniciativa en Etiopía y el club de lectura
La Biblioteca Municipal ‘Rafael Sánchez Ferlosio’ de Coria ha organizado actividades que combina formación tecnológica, divulgación histórica y científica, y animación a la lectura, con propuestas dirigidas a todos los públicos. El 6 de febrero a las 19.00 horas, será la charla ‘Cómo hacer una investigación histórica: análisis y transcripción de un Diario de la Guerra de África (1859-1860)’, por Fernando Pérez López.
El 9 de febrero a las 19.00 horas, también en la segunda planta, se celebrará la conferencia ‘Qué hace una investigadora del CSIC en Etiopía’, a cargo de Isabel Díaz Carretero, investigadora del instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, dentro del programa Ciudad Ciencia. La investigadora explicará el proyecto desarrollado por su equipo para la eliminación del fluoruro del agua en el Valle del Rift (Etiopía), mediante una tecnología innovadora basada en zeolitas naturales. El fluoruro es un contaminante de origen geológico presente en aguas subterráneas de numerosos países y su ingestión prolongada provoca fluorosis, una enfermedad que afecta a dientes y huesos. El día 25 a las 20.00 horas, habrá una nueva sesión del Club de Lectura, en la que se comentará la obra La cámara verde, de Martine Desjardins.
